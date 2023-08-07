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Giriş Tarihi: 7.8.2023 13:08

Tır dolusu kaçak göçmeni böyle yakaladılar

Erzincan Emniyeti; göçmen kaçakçılarına büyük bir darbe vurdu. Bir TIR’ın dorsesinde 64 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Bir Göçmen Kaçakçısı gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Tır dolusu kaçak göçmeni böyle yakaladılar

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; İran uyruklu Ahmad H. (42) isimli göçmen kaçakçısını suçüstü yakaladı. Erzincan Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Akyazı Uygulama Noktası'nda İran plakalı bir TIR'ı durdurdu.

Gümrük Mühürlü olan TIR'ın dorsesinden insan sesleri gelmesi üzerine TIR'ın dorsesi Gümrük Muhafaza Ekipleri eşliğinde açıldı. İçerisinde 18 sandık transformatör parçası olan dorseden ülkemize kaçak yollarla girdikleri saptanan Afganistan uyruklu 64 düzensiz kaçak göçmen çıktı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi. Ahmad H.'ye "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. El konulan TIR ise Yediemin Otoparkı'na çekildi.

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Tır dolusu kaçak göçmeni böyle yakaladılar
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