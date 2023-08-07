Tır dolusu kaçak göçmeni böyle yakaladılar

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; İran uyruklu Ahmad H. (42) isimli göçmen kaçakçısını suçüstü yakaladı. Erzincan Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Akyazı Uygulama Noktası'nda İran plakalı bir TIR'ı durdurdu.