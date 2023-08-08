Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri düzensiz göçle mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Güvenlik birimleri son 2 ay içerisinde 35 bin 867 düzensiz göçmeni yakaladı.

1385 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilenen şüphelilerden 372'si tutuklanırken 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajını verdi.