Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri düzensiz göçle mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Güvenlik birimleri son 2 ay içerisinde 35 bin 867 düzensiz göçmeni yakaladı.
Son 60 günde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 8, 2023
❌GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK 2.548 operasyon gerçekleştirdik.
❌Bu operasyonlarda, 1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı.
Bu şahısların,
372'si tutuklandı.
172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri… pic.twitter.com/bSMh6vIlLo
1385 ORGANİZATÖR YAKALANDI
Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilenen şüphelilerden 372'si tutuklanırken 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajını verdi.