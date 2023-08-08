Belediye önünde tek kişilik eylem... "Makam odana mobilya yapacağına ikramiyemi ver"

1993 yılından beri Bakırköy Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve 2023 yılı başında emekli olan yüksek diyaliz hastası Murat Fidan, 700 bin TL'lik tazminatını alamayınca çareyi protesto eylemleri ile aradı. Daha önce de sesini duyurmak için eylemler yapan Fidan, bu kez belediye önünde tek kişilik bir eylem yaptı. Fidan'ın açtığı pankartta şu cümle yer aldı: "Bülent Kerimoğlu makam odana 22 Milyonluk mobilya yapacağına emekli ikramiyemi ver"

"İŞÇİ DOSTUYUZ DEDİ, İKRAMİYEMİ VERMEDİ"

Yüksek diyaliz hastası olduğunu ve belediyeye raporlarını da sunmasına rağmen bir sonuç alamadığını iddia eden Murat Fidan, SABAH'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "30 yıl işçi olarak çalıştığım Bakırköy Belediyesi'nden emekli oldum. Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu bize 'Emekli olun, bir ay içinde tazminatınızı vereceğim' dedi. Bizi emekli etti ama tazminatı vermedi. O günden beri her yerde hakkımı arıyorum. Eylem yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. İşçi dostuyuz diye her yerde konuşuyor. İşçilere yaptığı bu. Bizi emekli etti ama mağdur etti. Bizden boşalan kadrolara da akrabalarını yerleştirdi"

23 NİSAN KUTLAMALARINDA SKANDAL

Öte yandan Fidan, geçtiğimiz 23 Nisan kutlamalarında Bakırköy Meydan'da düzenlenen tören esnasında araya girerek Kerimoğlu'na şu sözlerle yüklenmişti: Paramı alamıyorum, bakın hastalığıma ilişkin raporum var. Buna rağmen tazminatımı alamıyorum. Karılarla kızlarla gezeceğine, kumara gideceğine paramızı versin. Sizin çocuğunuz var da bizim yok mu? Hiç mi Allah korkusu yok sizde. Allahsızlar, günah değil mi bize? Utanmıyor bir de törene geliyor. Paramızı vereceksiniz.