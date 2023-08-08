CHP, FETÖ’ye karşı dik duramadı

"CHP'ninFETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunduğu için 2019 yılında CHP'den ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, önceki gün katıldığı bir televizyon yayınında, ihraç süreci öncesi sarf ettiği sözleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçip partisinin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geceyi geçiren Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye karşı dik duramadığını söyledi. Ateş, "FETÖ'ye karşı Fenerbahçe dik durdu, Sayın Bahçeli ve MHP dik durdu kutluyorum. Ama benim içinde olduğum yönetim dik duramadı. Eğer siyaset kurumu ve partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı" ifadelerini kullandı. SABAH