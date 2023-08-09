HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan:  HAK-İŞ’i dünyanın en büyüğü yapmamız gerekiyor

Arslan, HAK-İŞ olarak Kıbrıs davasına her zaman sahip çıktıklarını ifade ederek, uluslararası arenada KKTC'yi ve bağlı sendikaları KKTC Kamu-Sen'i gündeme getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Arslan, şöyle konuştu:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının son açıkladığı sendika üye sayısı istatistiklerinde Hizmet-İş Sendikası'nın açık ara Türkiye'nin en büyüğü olduğu ilan edildi. Sendikamız 276 bin üyeye ulaştı. HAK-İŞ'i Türkiye'nin ve dünyanın en büyüğü yapmamız gerekiyor. HAK-İŞ'in bugün 825 bin değil, 8 milyon olması lazım."