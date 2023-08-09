AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yerel seçim mesajı verdi! Muhalefete yüklendi: Karneleri zayıflarla dolu

Muhalefet, kendi içerisinde koltuk kavgası yaşarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, yerel seçim için çalışmalara başladı. Parti içinde yapılan çalışmalarda belediye başkanlarının performansı tespit edilip kazanabilecek adayların belirlenmesi için çalışmalar hız kazandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında AK Parti'nin kasım ayında sahaya ineceği ve yerel seçim hazırlıklarına başlayacağını açıkladı. Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:
Belediye başkanların performansı tespit ediliyor, gerekli hamlelerimizi yapacağız. Bu konuda tecrübeliyiz. Tamamı kasım başında belli olur diyemeyiz, kongreden sonra bu çalışmalara başlarız. Hangi adaylarla kazanabileceğimizin çalışması yapılıyor. Aday belirleme stratejimizin nasıl gelişeceği hakkında toplantılar yapıyoruz. Kasım ayının başları ve ortaları için adaylar için sahaya çıkma dönemi başlar.
Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bu biraz daha mutfak ve hazırlık dönemi. Kasım ayının başları gibi hızla sahaya çıkma dönemi başlar adaylar için. Zaten siyasetçi için saha da olmamak gibi bir durum yok. Sahada değilseniz siyasetçi değilsinizdir zaten. Önce aday belirleme süreci sonra kampanya süreci yapılacak. Asıl mevzu aday belirleme süreci. AK Parti yeni bir siyasi parti değil.
AK Parti 5 yıl daha iktidarda olacak bir siyaset. Bir kültürümüz var, tecrübemiz var. Yerel yönetimler başkanlığımız lokomotif görevi görür. Mevcut görevde olan belediyelerin performansı takip ediliyor. Hangi adaylarla kazanabiliriz onun çalışması yapılıyor. Bir önceki takvime bakacak olursak, adayların tamamı kasım ayında belli olacak diyemeyiz. Ekimde kongremiz var. Şu anda tarih vermek mümkün değil ama bir önceki döneme baktığınız zaman kasımda sürecin başladığını görüyoruz.
"CHP'Lİ BELEDİYELERİN KARNELERİ ZAYIFLARLA DOLU"
Mayıs 2023 seçimleri, CHP'nin karne seçimlerinden biriydi. Nüfusun yüzde 50'den fazlasını yöneten belediyeler CHP'de. İktidar yerelde başlar sloganıyla başlamışlardı. Mart 2024 seçimleri CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi aldılar, işçi çıkarmayacağız dediler çıkardılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar.
KONGRE TARİHİNİ AÇIKLADI
Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.
MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ
Sahada emeklilerden şikayet diyebilirsiniz, görüş diyebilirsiniz bir geri bildirim var. Cumhurbaşkanımız ifade etti. Asıl çözmemiş gereken konu enflasyon. 2023'ün sonu ya da 2024'ün ilk çeyreğinde sonuç alınacağını düşünüyorum. Bütçe konusunda, deprem özellikle öngörülen bir şey değildi. Açığı kapatma konusunda attığımız adımlar var.
DISNEY'İN ATATÜRK DİZİSİ KARARI
Böyle bir konuya topyekün karşı koymak çok önemli. Ermeni lobisinin faaliyetiyle Cumhuriyetimizin banisi ile ilgili dizinin kaldırılması tepki gösterilmesi gereken bir şey. Bir dijital platform, bununla ilişkiniz var ki birçok sanatçı gündeme gelmek istemedi. Cüzdan Atatürkçülüğü demek yerindedir bu konu için.