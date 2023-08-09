Kuzey Kutbu’nda bilimsel araştırmalar bitti: Kıymetli bilgilerle yurda döndük

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 11 kişilik bilim ekibi bir ay süren 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı. 62 metrelik Norveç bayraklı "PolarXplorer" isimli araştırma gemisi ile 81 derece kuzey enleminde bulunan deniz buzu hattına kadar ulaştıktan sonra Türkiye'ye dönen ekip, Kuzey Kutbu için yaklaşık 5 bin 500 kilometre seyir yaparken, araştırmacılar ilkim değişikliğinin daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalar yaptı.

"KIYMETLİ BİLGİLERLE YURDA DÖNDÜLER"

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yapılan çalışmalar sonrası ülkeye dönen ekiple ilgili olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilim insanlarımızla sınırları aştık, Arktik'te Al Bayrağımızı tekrar dalgalandırdık! 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamlayan araştırmacılarımız gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda elde ettikleri kıymetli bilgilerle yurda döndüler. Emeklerine sağlık" dedi. TÜBİTAK'ın resmi Twitter-X hesabından ise ekiple ilgili olarak "Arktik'teki 3'üncü seferimiz, başarıyla tamamlandı! 11 kişilik bilim heyeti, 1 ay süren seferde; farklı proje için Kuzey Kutbu'nda bilimsel araştırmalar gerçekleştirdi. Başta iklim değişikliği olmak üzere, birçok alanda dünyanın geleceğine ışık tutacak veriler toplandı. Bilim seferi, Kutup Araştırmaları alanında Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlıyor" denildi.

2024'ÜN OCAK-MART'INDA YENİ SEFER

Kuzey Kutbu'nda 28 noktada örneklemeler ve ölçümler yapan sefer ekibe katılan araştırmacıların çalışmalarına dair bulguları ise 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'nda diğer bilim insanları ile paylaşacak. 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferini ise araştırmacılar Ocak-Mart 2024 tarihleri arasında yapacak.