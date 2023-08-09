Numan Kurtulmuş: Danimarka’daki Kur’an-ı Kerime yönelik eylemleri kınıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleşen çirkin eylemlere dikkat çeken Kurtulmuş "İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz." açıklamasında bulundu.

"IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞINI KINIYORUZ"

Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ediyoruz. Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle tel'in ediyoruz. İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz.