SABAH’tan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hayırlı olsun ziyareti

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Haber Müdürü Nazif Karaman ile Yüksek Yargı Muhabiri İlker Turak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tunç'un bakanlıktaki makamında gerçekleşen ziyarette Bakan Tunç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 5 dönem milletvekilliğinden sonra Adalet Bakanlığı'na atanan ve hukukçu kimliği ile ön palana çıkan Yılmaz Tunç, yargı dünyasının sorunlarını yakından bildiklerini ve çözüm üretebilmek adına gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Tunç, en yakın zamanda Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret edeceğini belirtti. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek de Bakan Tunç'a yeni görevinde başarılar diledi.