Haberler Gündem Haberleri Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş iddiası: Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı! İstanbul'daki o ilçeyi de açıkladı
Giriş Tarihi: 9.8.2023 23:03 Son Güncelleme: 9.8.2023 23:26

Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş iddiası: Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı! İstanbul'daki o ilçeyi de açıkladı

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdiği için "yalaka" diyerek yüklendiği Barış Yarkadaş ile ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Özcan, önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin konuşarak Barış Yarkadaş için "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" ifadesini kullandı.

Tanju Özcan’dan Barış Yarkadaş iddiası: Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı! İstanbul’daki o ilçeyi de açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kılıçdaroğlu yandaşı Barış Yarkadaş arasında yaşanan tartışamayı daha da alevlendirecek bir gelişme yaşandı. Bir televizyon programında konuk olan Tanju Özcan, Barış Yarkadaş'ın yerel seçimlerde aday gösterileceğini öne sürdü.

"KADIKÖY'E ADAY YAPILDI"

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi bir söz aldığını dile getiren Özcan, Barış Yarkadaş için "İstanbul'un kupon belediyelerinden birine aday yapıldı. O da Kadıköy." şeklinde konuştu.

"BARIŞ KARDEŞİMİZ ÇIKSIN SOKAĞA BÖYLE BİR ŞEYİN OLMADIĞINI KENDİSİ DE GÖRECEK"

Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'nun tabandan yüzde 79 destek aldığına yönelik iddiasına da yanıt veren Özcan, "Barış kardeşimiz çıksın sokağa böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 10 BİLE DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'na parti içindeki desteğin yüzde 10'dan daha az olduğunu savunan Özcan şunları kaydetti:

"Neymiş yüzde 80'i destekliyormuş. Haydi koyun bakalım o zaman seçmenin önüne genel başkan için sandık. Şu anda karşılığı yüzde 10 bile değil. Fazla bile söyledim."

"BU KADAR BÜYÜK YALAKALIK GÖRÜLMEDİ" DEMİŞTİ

Tanju Özcan daha önce de Barış Yarkadaş'a Kılıçdaroğlu'nu övgüler dizdiği için tepki göstermiş "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi" demişti.

"HANGİ BELEDİYELERİN SÖZÜNÜ ALDIN?"

Özcan sözlerinin devamında ise "Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş, bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?" ifadelerine yer vermişti.

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Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş iddiası: Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı! İstanbul'daki o ilçeyi de açıkladı
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