Tanju Özcan’dan Barış Yarkadaş iddiası: Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı! İstanbul’daki o ilçeyi de açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kılıçdaroğlu yandaşı Barış Yarkadaş arasında yaşanan tartışamayı daha da alevlendirecek bir gelişme yaşandı. Bir televizyon programında konuk olan Tanju Özcan, Barış Yarkadaş'ın yerel seçimlerde aday gösterileceğini öne sürdü.
"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 10 BİLE DEĞİL"
Kılıçdaroğlu'na parti içindeki desteğin yüzde 10'dan daha az olduğunu savunan Özcan şunları kaydetti:
"Neymiş yüzde 80'i destekliyormuş. Haydi koyun bakalım o zaman seçmenin önüne genel başkan için sandık. Şu anda karşılığı yüzde 10 bile değil. Fazla bile söyledim."