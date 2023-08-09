Tanju Özcan’dan Barış Yarkadaş iddiası: Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı! İstanbul’daki o ilçeyi de açıkladı

"HANGİ BELEDİYELERİN SÖZÜNÜ ALDIN?"

Özcan sözlerinin devamında ise "Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş, bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?" ifadelerine yer vermişti.