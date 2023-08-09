Türkiye’nin gündemindeki polise yeni motosiklet verildi

Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama sırasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Alper Gökhan Yıldırım'ın aracı hızlı kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğu motosikletli genç, bu anları kask kamerasıyla kaydetti. Polisin samimi ve duygusal tavsiyeleri, genç tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Polis memuru Yıldırım motosiklet kullanana gence şu nasihatlerde bulundu:

"Yaşın kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. İçimden geçeni sana söyleyeyim mi? Böyle iki tane sağlı sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Neden? Çünkü ölürsen annene, babana ne diyeceğiz biz? Ben de motoru seviyorum. Anladım; iyisin, yakışıklısın, karizmatiksin. Motorun havalı, sen havalısın. Ama ölürsen ne yapacağız? (Mont) Bu ne işe yarıyor biliyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Anlatmak istediğimi anlıyorsundur umarım. Ceza için değil; ailen için, annen, baban, varsa manitan... Ne bileyim yoksa da yap bir tane kendine. Onlar için yaşa abi."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik polisini arayarak tebrik ederek "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum? Bir motosiklet sürücüsü olarak bu video, bu sözler beni çok duygulandırdı. İzleyince dedim ki işte bizim trafik polisimiz. Derdi ceza yazmak değil, 27 yaşındaki genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek, uyarmak. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım'ı telefonla aradım, kendisine örnek tavrı için teşekkür ettim. Ve motosiklet sürücülerimiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım. Çünkü #HayatlaYarışılmaz" şeklinde paylaşımda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA TARAFINDAN YENİ MOTORSİKLET VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı'na davet edilen trafik polis memuru Alper Gökhan Yıldırım, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesinin ardından bir sürpriz yapılarak görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından "Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. 'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri hepimizi duygulandırmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" dedi.