EGM İstihbarat Başkanı görevden alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, İçişleri Bakanlığı görevine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirildi. Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ataması gerçekleşti.

İSTİHBARAT BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Başkanlık ve Daire Başkanları belli olmuş İstihbarat Başkanlığına ise vekil olarak

Resul Kabataş görevlendirilmişti. Bakan Yerlikaya, Kabataş'ı görevden alırken yerine yakın zamanda başkan atanacağı öğrenildi.