Hiç değişmeyen CHP kafası: Önce talan, sonra yalan

TBMMGenel Kurulu, CHP'nin Akbelen ormanları ile ilgili yaptığı çağrı üzerine olağanüstü toplandı. Toplantıyı şova çevirmek isteyen CHP'liler, AK Parti grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçmişte CHP'nin yaptığı çevre katliamlarını kürsüden tek tek yüzlerine vurunca gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı. İşte, kürsüden "Bodrum Belediyesi 13 yılda yeşil Bodrum'u beton Bodrum'a çevirirken neredeydiniz?" diye soran Dönmez'in CHP'lilerim yüzüne karşı tek tek saydığı o çevre katliamları:İBB Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki 150-200 yıllık çınar ağaçlarından 112 tanesini köklerinden kesti.İBB Başkanı'nın seçildikten sonraki ilk işlerinden biri, karayolları kenarlarında duvarları süsleyen, aynı zamanda emisyon ve gürültüye karşı da bariyer oluşturan dikey bahçeleri bakım maliyetlerinin yüksekliğini gerekçe göstererek söktürmek oldu.Beylikdüzü Belediyesi, ilk balık müzesinin bulunduğu alanda 160 ağacı kesti.İzmir Karaburun'da CHP'li belediye yol çalışması kapsamında ağaçları katletti. Vatandaşlar kesimi engellemek istedi. CHP'den tek bir tepki gelmedi.İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinin ağaç katliamları bitmedi.Marmaris Belediyesi tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını gözünü kırpmadan katletti.Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Fethiye Kayaköy'deki "Nostalji Yolu"nda ağaçları yol genişletme gerekçesiyle katletti. Doğa harikası yol tanınmaz hale geldi.