İstiklal Caddesi’nde para saçan maskeliler gözaltına alındı

13 KİŞİ YAKALANDI

Polis dün söz konusu adrese operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs "Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 12 şahıs bugün adli makamlara sevk edildi.