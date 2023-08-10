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Giriş Tarihi: 10.8.2023 13:03 Son Güncelleme: 10.8.2023 13:18

İstiklal Caddesi'nde para saçan maskeliler gözaltına alındı

İstanbul İstiklal caddesinde maske takıp etrafa 1 dolar saçan maskeli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan serbest bırakılırken diğerleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstiklal Caddesi’nde para saçan maskeliler gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülere istinaden çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu ve "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz" şeklinde paylaşımlar yaparak söz konusu görüntüleri paylaştıkları tespit edildi.

Çalışmaların devamında şahısların 6 Ağustos günü Beyoğlu ilçesi İstiklal caddesine geldikleri ve olayı gerçekleştirdikleri, olayın ardından bir araç ile Alkent mahallesinde bulunan bir adrese geçtikleri belirlendi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Polis dün söz konusu adrese operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs "Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 12 şahıs bugün adli makamlara sevk edildi.

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İstiklal Caddesi'nde para saçan maskeliler gözaltına alındı
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