Kozlu’ya şehit ateşi düştü

Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Yahma Mahallesinde oturan ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Sezer yaralanması sonucunda hastanede tedavisine devam edilirken, hayatını kaybetti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada Zonguldaklı asker Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit düştü. 28 yaşında şehit olan Mustafa Sezer henüz 6 aylık erkek çocuk babasıydı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, şehit olan Zonguldaklı Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in evine ateş düştü.

İl jandarma Komutanı kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Nejdet Çırak, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu İlçe Jandarma Komutanı şehit askerin acı haberini Kozlu ilçesinde ikamet eden annesi ve babası ile eşine acı haberi verdiler. Şehidin evine ve babasına ait eve itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi ve çocuğunun bulunduğu eve taziyeye gelenler için ayrı bir taziye çadırı kuruldu.