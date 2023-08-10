Kütahya Şehir Hastanesi önümüzdeki ay açılıyor

Kütahya'nın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan Kütahya Şehir Hastanesi'nin açılışında da son viraja girildi. Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki hastaneye poliklinikler başta olmak üzere diğer birimlerin taşınması neredeyse tamamlandı. Hastaneye giden yollarda da çalışmalar hızla devam ediyor. Belediye ekipleri, Nafia Garaj Yolu'nun ardından Eken Paşa Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaca göre daha önce 10 metre olan caddenin genişliği 30 metreye çıkarılacak. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da hastanenin en geç eylül ayı başında açılacağı müjdesini verdi. Hastanenin açılışıyla şehirde verilmeyen tüp bebek, özel doğum üniteleri, hiperbarik oksijen tedavisi, radyoaktif iyot tedavi merkezi ve yanık ünitesi gibi birimler Kütahya'da hizmet vermeye başlayacak. Hastane 510 yatak kapasiteli olacak. Her branştan 150'yi aşkın poliklinik bulunacak.