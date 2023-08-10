Pençe-Kilit’ten acı haber: 4 şehit

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Elazığlı Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Denizli nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Kemal Özek (24), Gaziantepli Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehit Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın Elazığ Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Öte yandan şehidin babası polis Kadir Altınbaş'ın görevi başındayken 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Altınbaş'ın, babasının Ankara'da bulunan kabrinin yanına defnedileceği bildirildi.Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehadet haberi de ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Özek'in nişanlı olduğu, Doğu görevi sonrası düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Kemal Özek'in kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Kemal Özek'in de 20 yıl önce şehit olduğu belirtildi. Şehidin naaşının bugün Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi. Şehit Piyade Onbaşı Uğur Özdemir'in Gaziantep Gaziler Mahallesi'nde oturan ailesi de acı haberle yıkıldı. Bekar olan Özdemir'in cenazesi bugün Gaziantep'te toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği, bölgedeki operasyonların da tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.