Son dakika! Devlet Bahçeli’den İYİ Parti’ye ’Yerel Seçim’ çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım

"EVİNE DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile ittifak içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 24 Aralık 2020 tarihinde de "Evine dön" çağrısı yapmıştı.