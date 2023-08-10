Son dakika! Devlet Bahçeli’den İYİ Parti’ye ’Yerel Seçim’ çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye dikkat çeken mesaj. Devlet Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı.
"EVİNE DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile ittifak içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 24 Aralık 2020 tarihinde de "Evine dön" çağrısı yapmıştı.
DEVLET BAHÇELİ'DEN İYİ PARTİ'YE "KOMŞU OLALIM" MESAJI
Bahçeli, bugün de İYİ Parti'ye benzer bir mesaj gönderdi. 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde "Komşu olalım" mesajı gönderdi.
CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı.