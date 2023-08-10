Spor İstanbul’da eylem hazırlığı: 5 bin kişi Saraçhane’ye yürüyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, spor İstanbul personeline yüzde 19,77 zam vererek açlığa maruz bıraktı. Seçim döneminde açlık edebiyatı yapan, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten CHP'li yöneticiler, seçimlerdeki hezimet sonrası hükümet tarafından Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 35 zammı da eleştirmesine rağmen kendi çalışanlarına asgari ücret oranından daha düşük zam yaptı.



İBB yönetimi TÜRK-İŞ Sendikası'na bağlı olarak çalışan personele yüzde 19,77 oranında zam yaptı. Zamlı maaş sonrası maaşları en düşük 13 bin en yüksek 17 bin TL olarak belirlenen personel DİSK'e bağlı olarak çalışan personele toplamda yüzde 90 zam verilmesine tepki gösterdi. Ayrımcılığı kabul etmeyen personel kendilerine az zam yapılmasını protesto etmeye hazırlanıyor. Grev hakları olmaya TÜRK-İŞ Sendikası'na bağlı çalışan yaklaşık 5 bin kişi iş yavaşlatma eylemi ve sonrasında da partizanlık yapan İBB yönetimini protesto etme amacıyla Fatih Saraçhane'ye yürüyeceklerini aktardı.

Elde edilen bilgilere göre DİSK'e bağlı çalışanlara Ocak ayında yüzde 55 zam yapılırken TÜRK-İŞ'e bağlı olanlara yüzde 26 zam verildiği, Temmuz zammında ise DİSK'li çalışanlar yüzde 35 zam alırken TÜRK-İŞ'liler ise yüzde 19,77 ile cezalandırıldı.