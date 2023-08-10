Taksimetre güncellemede sarı çile

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde UKOME toplantısında alınan kararla, taksilerde açılış ücretini 12.65 liradan 19.17 liraya, kısa mesafe ücretini 40 liradan 70 liraya, taksi mesafe ücretini kilometre başına 8.51 liradan 13.75 liraya yükseltmişti. 14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeler için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksi şoförleri, Bağcılar'daki firmaya geldi. Firma yetkilileri yoğunluğun 4 gün öncesinden başladığını belirterek 24 saat çalışarak taksicileri bekletmeden işlemleri bitireceklerini belirtti.

GÜNCELLEMEK BİN 850 TL

Bir taksinin fiyat güncelleme işlemi 5 ile 10 dakika arasında zaman alıyor. Taksimetre güncelleme fiyatı ise bin 850 lira. Taksimetre güncelleme işlemlerinde kredi kartı geçmiyor. Güncellenen taksimetreler 14 Ağustos'tan itibaren işleyecek.