Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın programında devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılacak olan süper hızlı tren projesi ile birlikte iki il arasındaki seyahat süresini kısaltacak müjdeyi verdi.