Çelik: Seçim sonuçlarını hâlâ sindiremediler

Parti MYK, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti kongresinin 7 Ekim'de yapılması kararlaştırılan MYK ile ilgili açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik özetle şunları söyledi:: Seçimin ilk turunda bazı odaklar bize "Sonuçları kabul edecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Ben de "Seçim sonuçlarının kabulü açısından bizim bir sorunumuz yok. CHP'nin bir sabıkası var" yanıtını verdim. Geldiğimiz noktada hâlâ seçim sonuçlarını sindirmekte zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. Vatandaş "İyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış" diyor. Ortaya çıkan tablo vahimdir.Terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız. Teröristlerin arkasındakileri de görüyoruz. Mücadelemiz devam edecek.Orman yangınlarında kullanılan BAYKAR'ın İHA'larıyla ilgili kara propaganda yürütülüyor. Ortaya konulan rakamlar yanlış. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.Rusya'nın KKTC'de ofis açmasının tabii ki kıymeti vardır. Ama esas olan bunun ötesinde bir şeydir. İki devletli çözümün kabul edilmesi gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanımız. Türkiye'nin geldiği nokta artık iki eşit devlet şeklinde yürüyeceğidir.