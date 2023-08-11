Şehit Teğmen Ömer Bağra, dualarla anıldı

Ağustos 2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit edilişinin birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı ve Köy Camisinde Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi.

Anma törenine aziz şehidimizin babası Abdurrahman Bağra, şehidin yakınları başta olmak üzere Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, Siirt Şehit Ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı Baki Olgaç ve köy halkı katıldı.

Köy şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan anma töreni tüm şehitlerimize dua edilmesiyle devam etti. Buradaki törenin ardından Köy camisinde Cuma namazı öncesi Şehit Teğmen Ömer Bağra ve tüm aziz şehitlerimiz için mevlit okunarak, dualar edildi.

Şehit Teğmen Ömer Bağra'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Bizler vatanımızı canımızdan aziz bilmiş bir milletiz. Bugün, canını ülkesi uğruna seve seve feda eden kahramanlar sayesinde, ay yıldızlı bayrağın altında huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Vatan uğruna şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, terörle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Hacıbektaşoğlu, şehit Teğmen Ömer Bağra'nın babası Abdurrahman Bağra ve şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Köy halkı ile bir süre sohbet ederek vedalaşan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Nallıkaya Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kahraman Mehmetçiklerle vedalaşan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Şirvan-Nallıkaya Köyü güvenlik noktalarında nöbet tutan Güvenlik korucularını ziyaret ederek, kendileri ile de vedalaşarak başarı ve kolaylıklar diledi.