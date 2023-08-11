TEI Genel Müdürü Akşit A Haber’de açıkladı: Son 9 yılda 11 milli motor ürettik

TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, A Haber Özel Yayını'na konuk oldu. Türkiye'nin milli havacılık motorları da A Haber'de sergilendi.
"GERİYE GİDEN TARİHÇEMİZ VAR"
Akşit, "TEI olarak bayağı bir geriye giden tarihçemiz var. Şirketimizin kuruluş amacı, Türk Hava Kuvvetleri'nin şu an kullanmakta olduğu F-16 savaş uçaklarının ve F-110 motorlarının Türkiye'de monte edilip, üretimi yapılarak ve hava kuvvetlerimize teslim edilmesiydi." dedi.
"KENDİ MOTORUNUZU GELİŞTİRMENİN ÜÇ AYAĞI VAR"
A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunan Akşit şunları kaydetti:
"Lisanslı motor üretmek nispeten kolay, ancak kendi motorunuzu geliştirmek ciddi bir mühendislik süreci gerektiriyor. Kendi motorunuzu geliştirmenin üç ayağı var. Birinci ayağı, motorun yere, vida, cıvata ve parçalar grubunu bir araya getirip bunu bir makineye çevirmek. Diğer ayağı motorun parçalarını tek tek üretilmek üzerinden geçiyor. En son aşamada motorun tasarımına yönelik çalışmalar…"
"SON 9 YIL İÇİNDE 11 MİLLİ MOTORU ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"
Mahmut Faruk Akşit, "Hızlı bir büyüme ile AR-GE ekibimizi büyülttük, artık her türlü mühendisliğini kendimiz yapacağımız bir ekibimiz var. A Haber stüdyolarında görülen motorlarda dahil olmak üzere, son 9 yıl içinde 11 milli motoru ülkemize kazandırdık." ifadesini kullandı.
"2002 YILINDAN SONRA DEVLETİMİZ HER ALANDA CİDDİ ATILIM YAPTI"
Akşit sözlerini şöyle sürdürdü:
"Jet motoru tasarımına ise, 9-10 yıl önce başladık. İlk yaptığımız jet motoru, aslında küçük atılımlarla başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle, 2002 yılında sonra devletimiz her alanda savunma sanayiine ciddi bir önem verdi.
TEI-TJ90 motoru 90 libre etki veren 3,5 kg'lık küçük bir motor, şimşek hedef uçakları için kullanılıyor. Hedef uçakları, tatbikatlar ve eğitim sırasında pilotlarımızın canlı bir hedefi uçarken ve manevra yaparken vurabilmesi ve bununla ilgili yeteneklerini geliştirmesi için önem arz ediyor."