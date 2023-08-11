TEI Genel Müdürü Akşit A Haber’de açıkladı: Son 9 yılda 11 milli motor ürettik

"GERİYE GİDEN TARİHÇEMİZ VAR"

Akşit, "TEI olarak bayağı bir geriye giden tarihçemiz var. Şirketimizin kuruluş amacı, Türk Hava Kuvvetleri'nin şu an kullanmakta olduğu F-16 savaş uçaklarının ve F-110 motorlarının Türkiye'de monte edilip, üretimi yapılarak ve hava kuvvetlerimize teslim edilmesiydi." dedi.

"KENDİ MOTORUNUZU GELİŞTİRMENİN ÜÇ AYAĞI VAR"

A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunan Akşit şunları kaydetti:

"Lisanslı motor üretmek nispeten kolay, ancak kendi motorunuzu geliştirmek ciddi bir mühendislik süreci gerektiriyor. Kendi motorunuzu geliştirmenin üç ayağı var. Birinci ayağı, motorun yere, vida, cıvata ve parçalar grubunu bir araya getirip bunu bir makineye çevirmek. Diğer ayağı motorun parçalarını tek tek üretilmek üzerinden geçiyor. En son aşamada motorun tasarımına yönelik çalışmalar…"