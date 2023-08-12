Haberler Gündem Haberleri Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
Giriş Tarihi: 12.8.2023 15:16 Son Güncelleme: 12.8.2023 15:20

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor

İstanbul'da 14 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarın açılması için Adalet Bakanlığı'na yaptığı kanun yararına bozma başvurusu da reddedildi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapacağız. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut’un ailesi kararı AYM’ye taşıyor

Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtı veya kaçırıldığı iddiası şehir efsanesi olarak 9 yıldır dilden dile konuşuluyor. Acılı baba Süreyya Karabulut, derin şüphesini ilk SABAH'tan Gül kireklo'ya anlattı.

SABAH'ın manşetine taşıdığı haberde baba Süreyya Karabalut, 'O caninin mezarı açılsın' diye seslenmişti. Babanın SABAH'a açıklamaları günlerce Twitter da TT oldu.

Karabulut, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılğı ile önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Ancak, başvuru, kovuşturmaya yer olmadığına kanaat getirilerek, reddedildi.

Ancak, baba Karabulut vazgeçmedi. Bir üst mahkemeye başvurarak, soruşturmanın genişletilmesini istedi. Oradan da red yanıtı gelince, Adalet Bakanlığı'na kararın kanun yararına bozma talebinde bulundu. Son olarak bu başvurusu da reddedildi. Ancak, Karabalut, bu kez de Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

9 YILDIR KABUSUM

Süreyya Karabulut, SABAH'a "9 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum.. Bu celladın mezarının açılmasını istiyorum. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor. Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" demişti.

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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
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