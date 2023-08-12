Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut’un ailesi kararı AYM’ye taşıyor

9 YILDIR KABUSUM

Süreyya Karabulut, SABAH'a "9 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum.. Bu celladın mezarının açılmasını istiyorum. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor. Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" demişti.

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