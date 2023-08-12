Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut’un ailesi kararı AYM’ye taşıyor

Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtı veya kaçırıldığı iddiası şehir efsanesi olarak 9 yıldır dilden dile konuşuluyor. Acılı baba Süreyya Karabulut, derin şüphesini ilk SABAH'tan Gül kireklo'ya anlattı.
SABAH'ın manşetine taşıdığı haberde baba Süreyya Karabalut, 'O caninin mezarı açılsın' diye seslenmişti. Babanın SABAH'a açıklamaları günlerce Twitter da TT oldu.
Karabulut, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılğı ile önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Ancak, başvuru, kovuşturmaya yer olmadığına kanaat getirilerek, reddedildi.
Ancak, baba Karabulut vazgeçmedi. Bir üst mahkemeye başvurarak, soruşturmanın genişletilmesini istedi. Oradan da red yanıtı gelince, Adalet Bakanlığı'na kararın kanun yararına bozma talebinde bulundu. Son olarak bu başvurusu da reddedildi. Ancak, Karabalut, bu kez de Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.
9 YILDIR KABUSUM
Süreyya Karabulut, SABAH'a "9 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum.. Bu celladın mezarının açılmasını istiyorum. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor. Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" demişti.