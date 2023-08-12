CHP’nin bir manipülasyonu daha boşa düştü! Valilik tedbir aldı Nilüfer Belediyesi yasakladı

Bursa Valiliği'nin orman yangınlarını önlemek adına aldığı bir dizi tedbirleri bahane ederek, Nilüfer Müzik festivalini iptal eden, akabinde ise festivalin valilik tarafından yasaklandığı yönünde manipülasyon yapanların algı operasyonunu AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklama çökertti.Gençlik Kolları Bakanı Ömer Faruk Temiztürk tarafından yapılan açıklamada festivali CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin yasakladığı vurgulandı. Açıklamada, "Nilüfer Belediyesi tarafından iptal edilen festivalle ilgili CHP Gençlik Kolları İl Başkanın yaptığı açıklamaları hayretle dinledik. Kendisi ya konudan tamamen habersiz ve festivalin bağlı olduğu partinin belediyesi tarafından iptal edildiğini bilmiyor ya da parti büyüklerinin sıklıkla yaptığı gibi bir algı yönetimi yürütmeye çalışarak gençlerimizi hafife alıyor. Yapılan bu hileli yönlendirme tamamen bilinçli ve alçakçadır. Bursa Valiliği tarafından açıklandığı üzere yaz aylarında orman yangını riski sebebiyle sadece alkol ve konaklama konusunda düzenleme yapılmıştır. Festivali Nilüfer Belediyesi iptal etmiştir." denildi.Valiliğin bir engelleme girişiminin olmadığını kaydeden Temiztürk, "Gençlik Kolları Başkanının ifade ettiği gibi 'Gençlerin eğlenip rahatlayacağı' birçok konser ve festival Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaktadır, gençlerimizin eğlenme yöntemini alkol almaktan ibaret sanan Chp İl Gençlik Kolları Başkanı takip ederse görecektir ki Büyükşehir Belediyemizin etkinliklerinde gençlerimiz son derece güzel vakit geçirmektedir. Valiliğin gerekçeli alkol ve konaklama kısıtlamasını bahane ederek ve kendi beceriksizliklerine kılıf olarak kullanarak festivali iptal eden, her konuda olduğu gibi bu konuda da eylemlerinin sorumluluğunu üzerine almayan bu yaklaşımı kınıyoruz. " ifadelerine yer verildi.