Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı’nı gençlerimizle inşa edeceğiz

Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde LGS ve YKS'de başarı sağlayan öğrencilere bisiklet dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin en büyük değerleri ve sermayeleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gerçek değerlerinin doğal gaz, petrol, kömür, altın ve mücevheri değil, insanı ve gençleri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bu gençleri iyi yetiştirirsek gerisini zaten onlar yapar. Doğal gazı çıkarırlar, petrolü de bulurlar, madenleri de işlerler, sanayiyi de kurarlar, hür türlü işi gençlerimiz, çocuklarımız en güzel şekilde yapar. Dolayısıyla temel görevimiz insan yetiştirmek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesini birincilikle bitirdiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Fakat sonra 'başarı tuzağı' diye bir şey var. Lütfen 'Ben nasıl olsa başardım, artık yatabilirim' diye bir moda da girmeyin. Her ulaştığınız başarı yeni bir başlangıçtır. Başarı çok güzel, takdir edeceğiz, alkışlayacağız ama yetmez. Biz bunu Cumhurbaşkanımızdan da öğrendik. Hangi hedefi gerçekleştirirseniz gerçekleştirin daha ileri bir hedef mutlaka vardır. Dolayısıyla daha fazla ileriye gitmek istiyorsak hedeflerimizi hep güncelleyeceğiz. Önümüze daha ileri hedefler koyacağız. Ülke olarak da hedefimiz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı insanımızla inşa edeceğiz, gençlerimizle inşa edeceğiz. Çocuklarımız inşallah hem Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek hem de onun nimetlerinden istifade edecek."

Cumhurbaşkanı Yılmaz ve protokol üyeleri, daha sonra gençlerle fotoğraf çektirdi.

Törene Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve aileler katıldı.