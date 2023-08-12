Öztürk: Türkiye, Mavi Vatan’da da ideallerinin takipçisi olacak

Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye, Cumhur İttifakı öncülüğünde 15 Temmuz 2016'dan bu yana her alanda mücadelesini istikrarlı bir biçimde devam ettirmektedir. Karada, havada ve Mavi Vatan'da hakkı olan kaynaklara ulaşmaya ve üretip kullanmaya çalışan Türkiye içerden ve dışardan çeşitli engellerle de karşılaşabilmektedir. Muğla Akbelen'de yaşanan süreçten Gezi devşirmeye çalışanlar samimi ve vatanperver değildir. Zira bizim anlayışımızda çevre de maden de bizimdir ve her ikisi de kıymetlidir. Madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı elbette çıkaracağız ve bağımsız bir devlete yakışır ve yaraşır bir biçimde kullanacağız."

ENERJİ KORİDORLARINDAN GEÇMEKTEDİR!

"Yıllardır düşündüğümüz ve sorguladığımız sınırın öbür tarafında var da burada neden yok dediğimiz petrol, doğalgaz gibi kaynakları Türkiye bulup çıkardığından "demedik laf bırakmayanlar" sırf iktidar karşıtlığından hazmedemeyip algı yaratmaya çalışanlar elbette doğal zenginliklerimizi kullanmayı da içine sindiremeyecektir. İçerde bunlar olduğu gibi dışarda da Mavi Vatan'a Seville haritası ile başta Yunanistan olmak üzere AB ve ABD yanına aldığı diğer ülkelerle Türkiye'yi özellikle Akdeniz ve Adalar Denizi'nde Antalya körfezine hapsetmek istemekte doğalgaz kaynaklarıyla buluşmasını engellemeye çalışmaktadır."

GİRİŞİMLER ARTARAK DEVAM EDECEKTİR

"Şimdi burada sormak gerekir içerde buna karşı çıkan veya petrol, doğalgaz bulunup kullanıma sokulduğunda manipülasyon yapmaya çalışanlar arasında ne gibi bir fark bulunmaktadır? Her ikisi de ülkemizin hasmı Türklüğü çekemeyen ve sindiremeyen şer odaklardır! Ülkemizin cari açığında en önemli kalemi enerji giderleri oluşturmaktadır. Enerjide kendi kendine yeten bir Türkiye ekonomide de rahat bir konuma gelecek Lider Ülke Türkiye yolunda daha emin adımlarla ilerleyecektir. Bölgesel ve küresel krizler göstermiştir ki yaşanabilecek her duruma karşı tedbirli olmak elzemdir. Özellikle enerjide yaşadığımız sıkıntı göz önünde bulundurulduğunda burada kaynak çeşitlendirmesi ve kendi kaynaklarımızı artırma yönünde girişimler artarak devam edecektir."

TARTIŞILAMAYACAK VE ELZEM HALİ ALACAKTIR

"Cumhur İttifakı enerji meselesine ciddiyetle odaklanmakta ve çalışmaktadır. Son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'de keşif için sulara inmiştir. Gemilerinde kendi milli sistemleri kullanma yolunda da önemli mesafe kat eden Türkiye bu alanda bir marka olmak istemektedir. Türkiye son yıllarda hem kendi arama ve sondaj faaliyetleri hem de transit olma noktasında yeni boru hatlarının kullanıma girmesine vesile olmasıyla enerjide önemli bir aktör halini almaktadır. Özellikle İsrail Doğalgazı ve Türkmen Doğalgazının da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasıyla Türkiye'nin istikrarlı ve güvenli bir ülke olması yalnızca bölgesel değil küresel açıdan da tartışılamayacak ve elzem hali alacaktır."