Başkan Erdoğan sahnelerin tozunu attırmış: Tiyatro oyunu yönetmiş, rol almış, turneye çıkmış!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Milli Selamet Partisi Gençlik Komisyonu Başkanı iken "Mas-kom-yah" adlı tiyatro oyununu yönettiği, hatta 'İyi Evlat' adı verilen başrolü oynadığı ortaya çıktı.

USTA TİYATROCU NEJAT UYGUR'DAN DERS ALDI

Hatta bu oyundaki rolü için Erdoğan'ın usta tiyatrocu Nejat Uygur'dan ders aldığı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın gençlik başkanı olarak teşkilattaki arkadaşlarıyla birlikte sahneledikleri oyun hem İstanbul'da hem de turne kapsamında başka illerde sahnelendi. Oyunun 1975'den 1980 yılına kadar oynandığı ve büyük ilgi gördüğü de söyleniyor.

ERBAKAN'IN KARŞISINDA OYNADI! İKİNCİ OYUNU SAHNELEDİ

Ankara'da Başbakan Necmettin Erbakan'ın karşısında da oyunu sergileyen Erdoğan daha sonra arkadaşlarıyla birlikte "Akrep" isimli bir başka tiyatro oyununu sahneledi. Sosyal medyada da Başkan Erdoğan'ın tiyatro yaptığını gösteren fotoğraf kareleri paylaşıldı. Karelerde Erdoğan'ın tiyatro sahnesinde arkadaşlarıyla birlikte rol aldığı açık bir şekilde görülüyor.

"SAHNELERİN TOZUNU ATTIRDIĞIMIZ İKİ GÜZEL OYUN"

O dönem Erdoğan'ın sahne arkadaşlarından biri olan Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner, Başkan Erdoğan'ın tiyatro sahnesinde yer aldığını gösteren fotoğraf karelerini paylaşarak o günleri şöyle yad etti: "Mas-Kom-Yah ve Akrep Cumhurbaşkanımız ile birlikte sahnelerin tozunu attırdığımız iki güzel oyundu. Sayın Cumhurbaşkanımız sanata, spora ve tiyatroya her zaman ilgiliydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile bu oyunları birçok ilde oynadık ama bizim için en heyecan vericisi bu oyunu merhum hocamız Erbakan'ın karşında oynamaktı. Reis ile o zamanlar gençtik tiyatro sahnelerinin tozunu attırırdık şimdi ise kurduğunuz tiyatroları bozuyoruz."