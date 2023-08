Mücahit Arslan, Erdoğan’ın liderliğinin şifrelerini paylaştı: Başbakan olacağı kürek tutuşundan belliydi

AK Parti'nin görünenden daha büyük bir hikaye olduğunu vurgulayan, gelecekteki hedeflerini aktaran Arslan, müthiş başarının sırrının ise samimiyet ve güven olduğuna dikkati çekti.

Kurulduğundan bu yana girdiği her seçimi kazanan AK Parti aracılığı ile Türkiye'de adalet üzerine kurulu bir yönetim sistemini hayata geçiren liderin yol arkadaşı Arslan, şunları anlattı:

BAŞBAKAN OLACAĞINI SÖYLEDİM: Tayyip Bey ile 28 yıl önce tanıştım. Ömer Çelik, Tayyip Bey'e benden bahsetmiş. Tayyip Bey'in daveti üzerine İstanbul'a kahvaltıya gittik. Kahvaltıda tanıştığımız günden bu yana da beraberliğimiz halen sürüyor. Sohbet eşliğindeki o kahvaltı 3 saat sürmüş, sonra kalkıp hep birlikte cuma namazına gitmiştik. O vakit ben 26 yaşındaydım. Sohbetimiz sırasında kendisine, "Siz ileride büyük bir ihtimalle Başbakan olacaksınız" demiştim. "Estağfurullah (Erbakan) Hocamız var bize düşmez" dedi bana. Ben de "Hocamız tabii ki var ama siz Başbakan olacaksınız" dedim. Nereden çıkartıyorsun diye sordu. "Zihnime kazınmış üç kare, sizin Başbakan olacağınızı düşünmeme yol açıyor" dedim. "Nedir onlar" diye sordu. Onun üzerine o kareleri tek tek anlatmıştım kendisine:

GÖREVİMİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM: Birincisi, sizi televizyonda izlediğim sırada oluşan kare. Seçim bitmiş, oy sayımının henüz tam sonuçlanmamış olmakla birlikte siz bir basın toplantısı düzenlemiştiniz. "Teşkilatımın bana verdiği bilgiye göre ben, şu kadar oy farkla belediye başkanı seçildim" demiştiniz. "Evet" dedi. "Bu sizin teşkilatınıza, teşkilatınızın da size olan güvenini; teşkilatınızı iyi yönettiğinizi, size hızlı ve doğru bilgi vermeleri de teşkilatınızın teşkilat olduğunu gösterir. Sizin böyle bir teşkilatın başında olmanız çok kıymetli ve özel bir şey. Nitekim, gün sonunda siz haklı çıktınız. Rakibiniz o an zafer kutlaması yapıyordu, ama sonuç itibarıyla sizin söylediğiniz doğru çıktı, siz kazandınız" dedim. İkinci kare ise yine o basın toplantısında bir soruya verdiği cevapla ilgiliydi. Bir gazeteci Tayyip Bey'e mikrofon uzatarak, "Kazanamazsanız ne yapacaksınız?" diye sormuştu. Tayyip Bey o soruya cevaben gazeteciye, "Ben maraton koşucusuyum, koşmaya devam edeceğim" demiş olduğunu hatırlattım. "Eee" dedi. "Bu da sizin azminizi kararlılığınızı gösterir" dedim. "Peki o üçüncü kare neymiş" diye sordu. "Siz bir temel atma törenine katılmıştınız, o gün ben de oradaydım. Harcı dökerken küreği çok ciddi tuttunuz" dedim. "Bu ne anlama geliyor" diye sordu. "Bu da büyük küçük demeden, yaptığınız işi ciddiyete aldığınızı gösterir. Tüm işlerinizi, aynı ciddiyet ve aynı disiplinle yapıyorsunuz. Bu özelliklerinize bakarak gelecekte Türkiye'nin Başbakan'ı olacağınızı düşünüyorum" dedim. Ardından bir şey daha söylemiştim. "Ama benim için önemli olan şu: Siz ileride Başbakan olduğunuz zaman, sadece Başbakanlık mı yapacaksınız yoksa Türkiye'yi adalet üzerine dönüştürecek bir lider mi olacaksınız? Eğer bu ülkeyi adalet üzerine dönüştürecek bir lider olacaksanız, şunu bilin ki ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacağım" demiştim. O günden bu yana 28 yıl geçti, ben görevimi yaptığımı düşünüyorum.

GÖRÜNENDEN BÜYÜK HİKAYE: AK Parti'nin kurucuları arasında yer almış, partinin kuruluşuna yakinen tanık olmuş 3-5 insandan biriydim. Ailecek bu partide yer aldık. AK Parti, Türkiye siyasi tarihi açısından hakikaten büyük bir hikayedir. AK Parti'nin görünenden, gördüğünüzden de büyük bir hikaye olduğu ileride daha iyi anlaşılacak. İleride geriye dönüp bugünlere bakıldığı zaman, nereden nereye geldiğimiz daha net görülecek, kaydedilen başarılarda AK Parti'nin imzası olduğunu herkes görecek. Halen iktidarda olan AK Parti, önümüzdeki yıllarda da öyle iyi şeyler yapacak, öyle büyük dönüşümler yaşatacak ki, Türkiye'nin kaydedeceği ilerleme sadece ülkemizde değil dış dünyada da hayranlık uyandıracak.

YENİ YÖNETİM 20 YILI BELİRLEYECEK: 2023 seçimleri neticesinde, alışılanın dışında bir grup yönetimi ve bakanlar kurulu gerçekleşti. Bu, umarım bu parti yönetiminde de devam eder. Oluşturulacak yeni kadro, AK Parti'nin önümüzdeki 20 yılını belirleyecek bir yönetim olacak.

SIRRIMIZ SAMİMİYET VE GÜVEN: Bizim anahtar kelimemiz samimi olmak. Bugüne kadar samimiyetimizi kaybetmedik. Biz samimi olunca muhataplarımız bize güveniyor. Her türlü riske karşı çözüm ürettik, bunu da millet 21 yıl boyunca gördü. Sonuçta da milletimizin güvenini kazandık. AK Parti, doğal bir parti, Erdoğan da doğal lider. Bizim partimizin kuruluşu da, hedefleri de, doğal bir toplumsal talebin ürünüdür. Partiyi toplumsal ihtiyaca binaen kurduk. Hedef, demokratik yollarla ve seçimlerle iktidar olmaktı. Amaç Türkiye'yi en iyi şekilde yönetmekti. Yoldan sapmadığınız sürece millet teveccühünü esirgemiyor, yanlışlarınızı bir şekilde telafi etmenizi sağlıyor.

ŞANS ESERİ SEÇİM KAZANMADIK: AK Parti deyince aklıma büyük bir parti, adanmışlık, birçok insanın bir arada çalışması, devamlı çalışan ve kaliteli üretim yapan bir makine geliyor. Bizim parti, makine gibi tıkır tıkır çalışan dehşet bir yapıdır. Adanmışlığı yüksek bir partidir. Hiçbir seçimi şans eseri ya da tesadüfen kazanmadık. İktidara gelmemiz, 21 yıldır iktidarda kalmamız şans eseri değildir. Yaptığımız her işin hakkını verdik. AK Partiyi kuranlar da bu partiyi hakkıyla en iyi şekilde kurdular.

PARTİ NASIL ŞEKİLLENDİ: AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Partinin şekillenmesi sırasında Cumhurbaşkanımızla 7/24 beraberdik. Çankaya'daki ilk ofiste, partimizin kuruluşuna yönelik toplantılar düzenleniyordu. Partinin ismi ve amblemini belirlemek için seçici bir kurul vardı. Yenilikçi Hareket Partisi, Demokratik Değişim Partisi gibi isimler üzerinde tartışıldı. 8-10 amblem ve isim vardı gündemimizde. Toplantılar ve istişareler neticesinde, AK Parti ismi ve 7 bölgeye ışık saçan ampul amblemi üzerinde hemfikir olundu.

BAZEN YOL ARKADAŞIYIM: Tayyip Bey ile aramızda geçen ilk diyalog belki de partinin şekillenmesine vesile oldu. Adeta bir kıvılcım işlevi gördü. O günden beri hiç kopmadık, hep beraber olduk. Partinin kuruluş sürecinden seçimlere kadar, tüm iktidar süreçlerinde, atlatılan badireler dahil her zaman hep beraber olduk. Tanıştığımız o ilk günden itibaren, Tayyip Bey ne zaman Ankara'ya gelse, ben ne zaman İstanbul'a gitsem beraberdik. Hakkında dava açıldığı günden itibaren de Tayyip Bey'in hep yanında oldum. Bazen onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin normal vatandaşı gibiyim, bazen tanıdığı, bazen kardeşi, bazen partide yol arkadaşı oluyorum.

KARARLI VE GÖZÜ PEKTİ: Kapatma davası devam ederken yeni bir parti düşünmedik. Artık büyük bir harekettik. Dava sonucuna göre ceketimizi alıp gidecektik. Halk bizden yanaydı her ne yaparlarsa yapsınlar o yıl olmasa bile biz birkaç yıl sonra tekrar iktidara gelecektik. Önümüzü kesmeye çalışanların farkında olmadıkları bir şey vardı, bizim gidecek başka bir ülkemiz yoktu.

Ölmeye, hapse atılmaya ve benzeri şeylere hazırlıklıydık. Parti kurucularımızda hiçbir tereddüt görmedim, kararlılardı. 'Kefenimizle geldik' mantığı vardı, bu kararlılığa pek çok olayda defalarca şahit oldum.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK GETİRDİK: Türkiye'de vesayet tahakkümüne artık müsaade etmeyecek olan, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sistemini getirdik. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden sonra Türkiye köklü bir değişime uğradı. Partimiz kurulduğu zaman Cumhurbaşkanımız "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti. Cumhurbaşkanlığı referandumu, bunun mihenk taşı olmuştur.

TÜRK SİYASETİNE KATKISI: AK Partinin birçok işlevi oldu. Çok kısa sürede iktidara geldi. Türkiye'de diğer partilerin de parti olmaya çalışmasını sağlayan bir partidir. Muhalefet partileşmek için neyin nasıl yapılması gerektiğini AK Parti'den öğrendi. Kuruluşundan iktidar sürecine kadar bir partide neyin nasıl yapılması gerektiğini biz uygulamalı olarak gösterdik. Bu anlamda biz, başta ana muhalefet olmak üzere tüm partiler için de bir eğitici rol oynadık.