Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kılıçdaroğlu gitmediği sürece bu parti yola girmez

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açtığı için partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybedebileceğini belirten Özcan, "Kılıçdaroğlu kaldığı sürece CHP'den aday adayı olmayacağım. Onun yönetiminde partinin fabrika ayarlarına döneceğine inanmıyorum" dedi. "Kılıçdaroğlu ve şu anki CHP yönetimi ile sorunum var" ifadelerini kullanan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bir dönem merkezle HDP arasında konumlandırmaya çalıştığını, bunu da gizleme gereği duymadığını vurguladı. 28 Mayıs seçimlerine ilişkin tüm korkularında haklı çıktığını dile getiren Özcan, "Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHP'nin fabrika ayarlarına geri döneceğine asla inanmıyorum. Genel Başkan değişmediği sürece, ekibi değişmediği sürece bu parti yoluna girmez. Ben koltuğumda otururken bunları söyledim" şeklinde konuştu. ANKARA