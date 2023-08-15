Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı



Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden evli ve 3 çocuk babası Burhan Demirbaş'ın cenaze törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent Üniversitesinin kurucusu Mehmet Haberal'ın yanı sıra ailesi, sevenleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.