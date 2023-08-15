Cumhuriyet yine iftira atmış

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un özel kalem müdürü olarak atadığı Silvan Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz'ın FETÖ'nün yargı üzerinde etkili olduğu bilinen yıllarda Hakim ve Savcılık yazılı sınavlarında başarılı olmasına rağmen 4 kez mülakattan geçemediği öğrenildi.

FETÖ ETKİLİYKEN 4 KEZ MÜLAKATTAN ELENMİŞ

Adli Yargı Hakim Savcılık yazılı sınavına ilk olarak 5 Aralık 2009'da girdiği öğrenilen Yılmaz'ın yazılı sınavdan 80,3 puan almasına rağmen mülakattan elendiği öğrenildi.

9 Nisan 2011'de ikinci kez sınava giren Yılmaz'ın 74,77 puan aldığı fakat yine mülakatta elendiği öğrenildi. 25 Aralık 2011'de bir kez daha sınava giren Yılmaz'ın bu sınavdan da 78,4 puan aldığı fakat yine mülakatta elendiği ortaya çıktı. 2013 yılında 90 KPSS puanı ile Adalet Bakanlığı tarafından yapılan "Adalet Uzman Yardımcılığı" mülakatına hak kazanan Seçkin Yılmaz'ın yine elendiği öğrenildi.

17 ARALIK KUMPAS DOSYASINA BAKAN MAHKEMEDE ÇALIŞTI

Yılmaz'ın 2015 yılında yapılan Hakim ve Savcılık yazılı sınavından 86.00 puan aldığı, ancak bu yıl yapılan mülakatta başarılı olduğu kaydedildi. 17 Ekim 2016'da kura çekerek İstanbul Adliyesi'nde göreve başladığı kaydedilen Seçkin Yılmaz'ın 17 Aralık kumpas davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl 9 ay görev yaptığı öğrenildi.

Ardından yaklaşık 2 yıl Maçka Savcılığı yapan Seçkin Yılmaz'ın buradan 2021 yılında Silvan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığı ve Adalet Bakanlığı'nda getirildiği göreve kadar bu işini sürdürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA…

Seçkin Yılmaz hakkında 2011 yılı Hakimlik ve Savcılık yazılı sınavlarındaki kopya iddialarına ilişkin olağandışılık raporuna göre yapılan genel inceleme soruşturması kapsamında HSK tarafından "soruşturma yapılmasına yer olmadığı" kararı verildiği ortaya çıktı.

HSK kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Seçkin Yılmaz hakkında halen yürütülen herhangi adli ve idari soruşturma bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi, Seçkin Yılmaz hakkında FETÖ soruşturması bulunmasına rağmen Adalet Bakanlığı özel kalem müdürlüğü görevine getirildiği iddiasında bulunmuştu.