İmamoğlu topu taca attı! Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla çıktığı yola İBB aday adaylığıyla devam edecek

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı olmaya ikna oldu. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır mağlubiyetin ardından değişim çağrısında bulunarak, CHP Genel Başkanı olma yarışına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim söylemleri sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında bir kez daha topu taca attı.
'YOLA ÇIKIYORUM...'
Uzun zamandır değişim çağrısı yapan ancak net bir şekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan aday adayı olarak yola çıktığını belirterek şunları söyledi: "İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum. Büyükşehir belediye başkanı olarak şunu ifade edeyim ki ilk yola çıktığımda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. 4 yılda olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortak aklı merkeze almak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım ve farklı partilere gönül veren kıymetli hemşerilerim, İstanbullular kendine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulluları ve tüm yurttaşlarımıza bu yürüyüşe davet ediyorum. İnanınız ki her şey çok güzel olacak."
İSTANBUL İTTİFAKI KURULMALI
Yerel seçimlerde İstanbul İttifakının kurulmasının partiler üzeri olduğunu belirten İmamoğlu, "Güçlü ama demokratik aktif ama denetlenen cesur ama şeffaf bir liderlik anlayışının da altını özenle çiziyorum. İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu büyük başarı için parti ayrımı yapmadan, beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul İttifakı'nı kurmak için elinden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine eminim. Bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına yürekten ve gönlümden inanıyorum" ifadelerini kullandı.
TÜM SORUNLARI KALICI ŞEKİLDE ÇÖZDÜK
'Hayatım boyunca bir koltuğa değil misyona aday oldum' diyen İmamoğlu, "Bizim yönetimimizdeki İstanbul Türkiye geleceğinin teminatı olmuştur. Aziz şehrimizdeki ihmal edilmiş ve onlarca yıl boyunca çözülmemiş devasa zorlukları ve sorunları tek tek kalıcı bir şekilde çözerek Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözülebileceğini milletimize gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" dedi.