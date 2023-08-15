İmamoğlu topu taca attı! Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla çıktığı yola İBB aday adaylığıyla devam edecek

'YOLA ÇIKIYORUM...'

Uzun zamandır değişim çağrısı yapan ancak net bir şekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan aday adayı olarak yola çıktığını belirterek şunları söyledi: "İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum. Büyükşehir belediye başkanı olarak şunu ifade edeyim ki ilk yola çıktığımda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. 4 yılda olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortak aklı merkeze almak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım ve farklı partilere gönül veren kıymetli hemşerilerim, İstanbullular kendine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulluları ve tüm yurttaşlarımıza bu yürüyüşe davet ediyorum. İnanınız ki her şey çok güzel olacak."