Büyük Melen Projesi için 'İstanbul'un ihtiyacı yok' denmişti... "Melen ve Yeşilçay arıtılıp İstanbullulara veriliyor"

"EVİNİZDE SULAR AKIYORDUR, MELEN SUYUNU KULLANDIĞINIZI UNUTMAYIN"

İstanbul'un su meselesini çözmek ve yatırımları yapmak ve de işletmek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı İSKİ Genel Müdürlüğünün en başlı vazifesidir. Şimdi size soruyorum. Geçmişte aşağıda belirttiğim tesisleri tamamen İSKİ Genel Müdürü iken biz yaptık. Ondan sonra mesela Sayın İmamoğlu bir litre ilave su getirebildi mi? Bizim yaptığımız Melen ve Yeşilçay'dan İstanbul ne kadar su kullanıyor merak ettiniz mi?

1 Ocak-15 Ağostos 2023 tarihleri arasında 505 Milyon metreküp su çekilmiş. Peki bu tarihe kadar İstanbul'un kullandığı su miktar nedir? 683 milyon metreküp. Yani yüzde 74'ü Melen ve Yeşilçay'dan karşılanmış. Yani sistem çalışıyor. Evinizde de sular akıyordur. Melen suyunu da kullandığınızı unutmayınız.

İSKİ Genel Müdürlüğünden 22 yıl önce ayrıldığını, Orman ve Su İşleri Bakanlığından ise 5 yıl önce ayrıldığının altını çizen Eroğlu, "Istranca Barajlarını biz yaptık. Dev isale hatları, pompa istasyonları, dev su depoları 2071 yılı ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Su şebekesi eleğe dönmüştü, 250 yıl dayanacak modern borularla değiştirdik. Dünyanın en ileri İçme suyu arıtma tesislerini inşa ettik. Kapasite günde 4.4 Milyon metreküptür. Şu anda İstanbul yıllık ortalama olarak günde 3 Milyon metreküp su kullanıyor. Yani iyi ki büyük düşünmüşüz" dedi.