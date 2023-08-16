HDP önünde eylem yapan aile sayısı 45’e yükseldi

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi 110'uncu haftada devam etti. Malazgirt'in Bahçe köyünde, yaklaşık 20 yıl önce kaçırılan oğlu Muhittin Vural ve 6 yıl önce kaçırılan kızı Elif Vural için eyleme katılan baba Reşit Vural, her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek vermeye başladı.
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
"OĞLUMU HDP'DEN ALACAĞIM"
Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Oğlu Adem Direk'in Fransa'da kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Yılmaz Direk, oğlunun HDP'den alacağını söyledi. Oğluna seslenen Yılmaz Direk, "Ben çocuğumu HDP'den alacağım. Benim çocuğum yeter ki bana bir alo desin, ben onu alırım. Çocuğumu onlara yem etmem. Benim çocuğum yeri dağ değil, devlet kapısında görev yapmaktır, güzel bir hayat yaşamaktır. Allah devlete zeval vermesin. Adem, sen çık gel, devlet seni mahkeme edecek. Sen o dağda taşta yaşayacağına, içerde yatarsın. Korkma çık gel, cezan varsa çekersin, yoksa devlet seni serbest bırakır. Ben seni HDP'ye yem etmem. Bizim tek varlığımız sensin ona göre bizi düşün ve çık gel" dedi.
BİR AİLE DAHA KATILDI
110'uncu haftasına girilen eylemde HDP il binası önünde oturma eylem bir aile daha destek verdi eylem yapan aile sayısı 45'e yükseldi. Malazgirt'in Bahçe köyünde, yaklaşık 20 yıl önce kaçırılan oğlu Muhittin Vural ve 6 yıl önce kaçırılan kızı Elif Vural için eyleme katılan baba Reşit Vural, her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek vermeye başladı.
"ÇOCUKLARIMI ZORLA KAÇIRDILAR"
2 çocuğunun zorla dağa kaçırıldığını ifade deden Reşit Vural, "Ben çocuğumu istiyorum. Biz perişan durumdayız, ben oğlumu ve kızımı istiyorum. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Kızım okul okuyordu. O zaman cebimde 10 liram varsa onun 5 lirasını kızıma veriyordum, 5 lirası bana kalıyordu. Eve aç gidiyordum ama gocunmuyordum. Allah kabul etmesin, gelip kızımı kandırıp dağa kaçırdılar. Kızım götürüldüğünde 14 yaşındaydı. Şimdi 20 yaşlarında var. Ben buraya gelmişim ve çocuklarımı istiyorum" diye konuştu.