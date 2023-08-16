İstanbul çöp kokacak

SABAH'ın 2 Ağustos tarihli sayısında duyurduğu 'İstanbul çöplüğe döndü' başlıklı haberinin ardından İBB ile İSTAÇ arasındaki arabuluculuk süreci de olumsuz sonuçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) çalışanlarına 2022 yılı 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 16 ile Ocak 2023'te yüzde 10 zam yaptı. Personelin maaşına 2022-2023 döneminde yansıyan yüzde 26'lık zam sonrası net maaşları 13 bin TL'ye yükseldi.Ancak yeni zam verilmemesi İSTAÇ personelini isyan ettirdi. Açlığa mahkum edilen İSTAÇ çalışanları bağlı oldukları HAK- İŞ Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası'yla birlikte ek protokolle maaşlarının düzeltilmesini istedi. Ancak İBB yönetimi geri adım atmadı.İş yavaşlatma eylemi başlatan İSTAÇ personeli arabulucuya sevk edilen zam görüşmelerini beklerken, İBB yönetiminin zam vermeyeceğini kesin bir dille ifade etmesi üzerine Hizmet-İş sendikasıyla olan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB yönetiminin DİSK ile yapılan toplu sözleşme şartlarını kendilerine sunduklarını ancak bu şartları kabul etmediklerini söyledi. 25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesinin sürdürülemeyeceğini belirten Mahmut Arslan şöyle devam etti: "Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor. Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında bir hafta içerisinde grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz. Ayrıca çöp transfer hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçi kent açısından kritik bir görev üstleniyor. İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonunda biriktiriliyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanmayacak ya da toplansa da boşaltılmayacak."