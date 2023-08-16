İstanbul Emniyeti’nde il içi atamalar yapıldı

İstanbul İl Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen müdür ve amirlerin şark tayinlerinin 12 Temmuz Çarşamba sabahı, İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin de geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar da yapıldı. 10 emniyet müdürü ve iki emniyet amirinin atamasının yapıldığı İstanbul Emniyeti'nde bazı birimlerde rotasyona gidildi.

Sinan Çamuroğlu'nun Kırklareli İl Emniyet Müdürü olmasının ardından, iki yıldır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan ve "Tik Tok" ile "Sanal Para" başta olmak üzere gündem olan operasyonların mimarı İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Kılınç, Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü görevlerini üç yılı aşkın süredir başarıyla yürüten Süleyman Gökdemir çifte görevine devam edecek. 17-25 Aralık sonrası FETÖ ile mücadelenin ilk dönemlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yapan Selami Altınok'un Özel Kalem Müdürü olarak yoğun bir mesai harcayan ve son tayinlerde İstanbul'a atanan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Dolunay Kaya, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Uzun yıllardır görev yaptığı Sultangazi İlçesi'nin terör örgütlerinden temizlenmesinin mimarlarından olan ve geçtiğimiz Haziran ayında terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine hak kazanan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Hüseyin Kaya aynı şubede mesaisine devam edecek. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Alparslan Kırbaş getirildi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü olurken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Göksel Önder ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Görev bilinciyle yıllardır Çevik Kuvvet Müdür Yardımcılığı yapan Alper Erdem ise Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü olarak atandı. Uzun yıllar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev bilinciyle mesai yapan Üsküdar İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Serkan Arslan, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü oldu. Sırasıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Özel Güvenlik Şube Müdürü görevlerinde bulunan Hakan Erişmiş, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü olarak atandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü olarak üç yılı aşkın süredir başta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarla suça karşı mücadele eden Serkan Gömce, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü oldu.

OPERASYONEL ŞUBELERDE ÜÇ ROTASYON

İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüten Zafer Baybaba, Fatih Doğan, Ercan Özmen, Filibya Saral, Neslihan Türkün, Nilgün Selvi, Murat Çaykara, Abdullah Afacan mevcut görevlerini sürdürecek. Çok sayıda terör örgütü üyesinin ülkemize giriş yaparken yakalandığı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nün başarılı müdürü Hüseyin Ağca İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'ndan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Uzun yıllardır Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Necati Aktuğ Şahin, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Operasyonel şubelerde ise üç şubede rotasyon yapıldı. Yine son atamalarda İstanbul'a atanan ve başarılı kariyeriyle dikkat çeken Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Mevlüt Karaaytu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu.

Uzun yıllardır sokak suçlarına, suçların önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik başarılı çalışmalar yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Emrah Donbay, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu. Çetelere yönelik önemli operasyonlara imza atan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçmişi bulunan ve son olarak suç oranlarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11 düşmesinin sağlandığı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Dulkadir, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü oldu. Kaçakçılara yönelik uzun soluklu operasyonların mimarı Engin Süngü ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Üç yılı aşkın süredir görevini titizlikle sürdüren Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, seri operasyonlarla şebekeleri peş peşe çökerten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Örs ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak çetelere ve suç örgütlerine yönelik çok önemli operasyonlara imza atan Kadir Arslan da mevcut görevlerine devam edecek. Sporda şiddetin önlenmesine yönelik önemli çalışmalara imza atan ve spor alanlarındaki titiz mesaisiyle bilinen Spor Şube Müdürü Osman Tınmazol da mevcut görevini sürdürecek.

Uzun yıllar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yaptıktan sonra 17-25 Aralık sonrası FETÖ'ye yönelik çok önemli operasyonlara imza atılan Organize Şube Müdürlüğü'nde mesaisi bulunan ve geçtiğimiz yıl İstanbul'a atanarak Beykoz İlçe Emniyet Müdürü olan Hakan Öztürk de önümüzdeki dönemde yine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü yapacak. Murat Sevgi, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Son olarak Polis Kriminal Laboratuvarı'nda iki buçuk yıldır başarıyla görev yapan ve son tayinlerde İstanbul'a atanan Emine Örs, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü oldu. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevini titizlikle yürüten Azmi İlker Çiftçi hem mevcut görevine devem edecek hem de vekaleten Turizm Şube Müdürü olarak görev yapacak. Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürü olduktan sonra beş aylık sürede projeli operasyonları üç katına yükselten ve düzensiz kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmelerine yönelik seri ve başarılı çalışmalara imza atan Kıvanç Taşçı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Başarılı bir Asayiş Şube Müdürlüğü geçmişi bulunan ve İstanbul Emniyeti kadrosuna geçen Cengizhan Zengin de Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı görevine tayin edildi.

İLK OLARAK EMNİYET AMİRLERİ ATANMIŞTI

İl içi tayinler, Emniyet Amirleri'nin atamalarıyla başlamıştı. İlk olarak 14 Emniyet Amiri'nin ataması yapılmıştı. Feray Özberk; Bakırköy ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak, Ali Hızarcı; Arnavutköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak, Mehmet Sadık Ulusoy; Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak, Kadıköy Güvenlik Büro Amirliği'nde başarıyla görev yapan Emniyet Amiri Emre Murat Arı; Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Özellikle son dönemlerde peş peşe seri ve gündem olan operasyonlara imza atılan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Emniyet Amiri Koray Han Yavuz da Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine, son tayinlerde İstanbul'a ataması yapılan Faruk Bilen ise Tuzla İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti. İki buçuk yıldır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği yapan Emniyet Amiri Yunus Gezer'in ataması da Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na yapılmıştı. Uzun yıllardır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapan Yusuf Kaya, aynı şubeye "Müdür Yardımcısı Vekili" olarak atanmış, İstanbul Havalimanı'nda titiz bir mesai süreci geçiren Emniyet Amiri Özkan Kandur da İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Vekili olarak atanmıştı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevini başarıyla yürüten Emniyet Amiri Derya İzci, Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu. Asayiş olaylarındaki uzmanlıklarıyla bilinen Emniyet Amirleri'nden Ramazan Atiş; Sarıyer İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ali Yılmaz; Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, İlyas Şahin; Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ramazan Günaslan ise Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu.