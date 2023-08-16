PKK terörünün ilk ehidi kabri başında anıldı

PKK'nın 39 yıl önce ilk şehit ettiği Komando Er Süleyman Aydın, şahadetinin yıldönümünde Erzincan'ın Mertekli Mahallesindeki mezarı başında dualarla anıldı. PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesinde bulunuyor.

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, şahadet yıldönümünde şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti. Muhtar Keleş, "1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında komşumuz, kardeşimiz, Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun." diye konuştu.

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın kabristanının bulunduğu yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının stabilize olduğunu ifade ederek, "Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın Türkiye'nin teröre verdiği ilk şehidi olması hasebiyle mezarlığımıza yurdumuzun her tarafından şehit aileleri derneklerinden ziyarete gelirler. Sağ olsun her geldiklerinde bazı eksiklikleri bizlere iletirler" dedi.