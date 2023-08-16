Protokol krizinde ikinci perde! Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Namusuna emanet





'Namusuna emanet', ben namuslu bir insanım Kemal bey. 28'inden sonra kazansaydın açıklanmayacak mıydı? Ya da dönüp, Ümit Bey kusura bakma, kazanmama yardımcı oldun ama ben bu protokolü tanımıyorum mu diyecekti?" ifadelerini kullandı.