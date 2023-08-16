Protokol krizinde ikinci perde! Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Namusuna emanet

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda destek vermesi kaydıyla, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık teklif ettiği deşifre olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşini protokol krizi bırakmıyor.
Özdağ son olarak yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'namusuna emanet' sözlerine tepki gösterdi. Özdağ, protokolde, üzerine çizilen maddelerin de olduğunu açıkladı.
Bakın onların adını da konuştuğumuz halde, protokole yazmadığımız için isim vermedim. Bir tek içişleri bakanlığı yazdım. Kemal Bey'in şu ifadesini artık garipsediğimi söyleyeyim.
'Namusuna emanet', ben namuslu bir insanım Kemal bey. 28'inden sonra kazansaydın açıklanmayacak mıydı? Ya da dönüp, Ümit Bey kusura bakma, kazanmama yardımcı oldun ama ben bu protokolü tanımıyorum mu diyecekti?" ifadelerini kullandı.
ÜZERİ ÇİZİLEN MADDELER VURGUSU
Protokolün başka gizli yönlerinin de olduğunu kaydeden Özdağ, "Kemal bey, ikinci kez bizim namusumuza emanet edilmiş derse, bizim namusumuzda sıkıntı yok.