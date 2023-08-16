SON DAKİKA | Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.
"AN İTİBARIYLA, OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
AFAD'dan yapılan açıkamada; "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.