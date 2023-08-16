Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 16.8.2023 17:44 Son Güncelleme: 16.8.2023 17:55

SON DAKİKA | Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 7.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

SON DAKİKA | Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.

7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

"AN İTİBARIYLA, OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'dan yapılan açıkamada; "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA