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Giriş Tarihi: 17.8.2023 09:01

Doğu’nun faylarında araştırma başlatıldı

Son zamanlarda Erzurum ve çevre illerde yaşanan depremler, Maden ve Tetkik Arama kurumunu harekete geçirdi. MTA, bölgedeki fay hatları üzerinden yeniden araştırma çalışmalarına başladı. Araştırmalar sonucu bölgenin fay hattı haritasının da güncellenmesi bekleniyor.

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Doğu’nun faylarında araştırma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde 50 bin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken yüz binden fazla insanda yaralandı.

Binlerce evin yıkıldığı felaketin faturası ise 100 milyar doları buldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede deprem sayılarında da artış gözlemlendi.

Son aylarda Erzurum ve çevresinde sıkça meydana gelen depremler ise korkuya neden oldu. Sıkça yaşanan depremler sonrası fay hatları haritaları üzerinden çalışmalarda gündeme geldi. Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, fay hattı olarak görülmeyen alanalar da meydana gelen depremler ile ilgili bir araştırma çalışmasına başladı.

Erzurum'a gelen kurum jeologları Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Pasinler ve Karayazı Fay Zonu'nda paleosismolojik çalışmalar başladı. Bilim İnsanları, meydana gelen depremlerin izini araştırırken Erzurum ve çevresinin fay hattı haritalarının da güncellenmesi bekleniyor.

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Doğu’nun faylarında araştırma başlatıldı
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