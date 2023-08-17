Doğu’nun faylarında araştırma başlatıldı

Son aylarda Erzurum ve çevresinde sıkça meydana gelen depremler ise korkuya neden oldu. Sıkça yaşanan depremler sonrası fay hatları haritaları üzerinden çalışmalarda gündeme geldi. Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, fay hattı olarak görülmeyen alanalar da meydana gelen depremler ile ilgili bir araştırma çalışmasına başladı.