İBB önünde otobüsçü isyanı: İmamoğlu 1.5 milyar liramızı vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) hak edişlerini 3 aydır alamayan özel halk otobüsü esnafı, Fatih Saraçhane'deki belediye binası önünde eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan İstanbul Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Özel Halk Otobüsleri yılda 365 gün ve günde 16 saat süreyle çalışmak kaydıyla günde 18 bin sefer yapıyor. Mayıs, haziran, temmuz aylarının hak edişlerinden birikmiş alacağımız araç başına 500 bini aşmış durumda. Toplam alacağımız ise 1.5 milyar lira. Esnaf borçlarını ödeyemediği için mağdur. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda bir karar alarak ne gerekiyorsa yapacağız. İstanbul halkını mağdur etmek istemiyoruz ancak İBB yönetimi sorumluluğunu yerine getirmiyor" dedi.