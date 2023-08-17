Narlıdere’de maaş krizi... Taksit taksit maaşa isyan edip iş bıraktılar

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arısında imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan İZELMAN ve İZENERJİ Şirketlerinde çalışan 18 bin işçinin başlattığı i bırakma eylemi CHP'li diğer ilçe belediyelerine de sıçradı. Yüksek enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini belirten Bayraklı, Buca ve Bornova Belediyesi işçileri basın açıklaması yaparak maaşlarda düzenleme talep etti. Belediye Başkanlarının işçilerden gelen taleplere sessiz kalması üzerine geçtiğimiz günlerde önce Bayraklı ardından da Bornova Belediyesi çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bayraklı'da gün boyu temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya çıkmayınca cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu.

2 SAATLİĞİNE İŞ BIRAKTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde başlayan daha sonra Bayraklı, Buca ve Bornova'ya sıçrayan eylemlerin adresi bu sefer de Narlıdere oldu. Maaşlarının taksit taksit ödendiğini öne süren işçiler 17 Ağustos Perşembe yani bugün sabah 2 saat süreyle iş bıraktı. Narlıdere Belediyesi şirketi Nar Bel'de çalışan temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler her gün sabah erkenden çıktıkları çöp toplama işine bugün 2 saat gecikmeli başladı.Narlıdere Belediyesinde örgütlü Belediye İş Sendikası, taleplerinin karşılanmaması durumunda önümüzdeki günlerde eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

MAAŞLAR 2-3 TAKSİTLE

Aylıklarının taksit taksit ödendiğini belirten işçiler, belediye yönetimi ile imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerinin ise öngörülen sürede yatırılmadığını belirtti. İçeride kalan alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini belirten işçiler belediye yönetiminden bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.

İŞÇİLERDEN EK PROTOKOL TALEBİ

Öte yandan sendika yönetimi ile belediye yönetimi arasındaki ek protokol oturumlarının ise sürdüğü öğrenildi. Belediye yönetimi ile masaya oturan Belediye İş Sendikasının görüşmelerden çıkacak sonuca göre uzlaşma olmazsa yeni bir eylem takvimi açıklayabileceği ifade edildi.

DÜN DE İŞ BIRAKTILAR

İşçiler dün sabah da iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. 300'ün üzerinde işçinin çalıştığı temizlik şantiyesinde ortalama işçi maaşları 13-15 bin TL arasında değişiyor.