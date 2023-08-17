Süresiz nafakaya ‘yeni düzenleme

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde gündemden düşmeyen "süresiz nafaka" tartışmalarına ilişkin "yeni düzenleme" sinyali verdi. Bakan Tunç, "Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeyen insanlar var. Burada özellikle kadınlarımızı da mağdur etmeyecek bir düzenleme gerekir" dedi. Bakan Tunç, "Boşanma davalarının, nafaka ve tazminat davalarından ayrı tutulması ve uzun süren boşanma davalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü tarafları mağdur eden bir durum söz konusu. Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak. Özellikle 'aile arabuluculuğu' yönünde görüşler var. Kadına şiddet konusu ayrı tutularak, boşanma hukukunda da tazminat ve nafaka konusunda da arabuluculuk müessesesinin getirilmesi hususunda görüşler var. Nafaka konusu bu kapsamda değerlendirilebilecek bir konu. Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeyen insanlar var. Burada özellikle kadınlarımızı da mağdur etmeyecek bir düzenleme gerekir" dedi. Kiracılar ve ev sahipleri arasında mahkemelik olan anlaşmazlıklara ilişkin 1 Eylül'den itibaren arabuluculuk yönteminin devreye alınacağını da belirten Bakan Tunç, "Kiracı veya kiralayan, kira alacağından dolayı ya da tahliyeden dolayı dava açmadan önce arabulucuya başvuracaklar. Arabulucuda anlaşamadıkları takdirde dava söz konusu olacak. Bu da dava yükünü azaltacaktır. Sonrasında çıkacak olan sorunlarla ilgili TBMM açıldıktan sonra yeni değerlendirmeler ışığında yeni düzenlemeler yapılabilir" şeklinde konuştu. 1982 Anayasası bir darbe anayasası. Bu anayasada vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmak için çok sayıda değişiklikleri son 21 yılda gerçekleştirdik. Milletimizin artık Türkiye Yüzyılı'nda demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşması gerekir. Bu, milletimize olan borcumuzdur. Milletimize olan borcumuzu tüm siyasi partiler olarak yerine getirmemiz gerekir. ANKARA