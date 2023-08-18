Ali Babacan’dan İstanbul ve Ankara üzerinden ’yerel seçim’ resti! CHP’ye gönderme: Seçim kazanmaları mümkün mü ya?

'ÖZDAĞ İLE YAPILAN MUTABAKATA ÜZÜLDÜM'

Babacan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat. Sayın Kılıçdaroğlu 2. tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım" dedi.