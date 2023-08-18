Haberler Gündem Haberleri Ali Babacan'dan İstanbul ve Ankara üzerinden 'yerel seçim' resti! CHP'ye gönderme: Seçim kazanmaları mümkün mü ya?
Giriş Tarihi: 18.8.2023 23:57 Son Güncelleme: 19.8.2023 00:15

Ali Babacan'dan İstanbul ve Ankara üzerinden 'yerel seçim' resti! CHP'ye gönderme: Seçim kazanmaları mümkün mü ya?

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan koalisyon ittifakının ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir programda 'muhalif' ortaklarını adeta yaylım ateşine tuttu. Ali Babacan, 6 parti olarak ülkeyi uyum içerisinde yönetebileceklerine yönelik gerekli güveni vatandaşlara veremediklerini itiraf etti. Babacan, CHP kanadından gelen 'Neden bu kadar milletvekili verildi?' türü eleştirilere ise, "CHP kendi başına herhangi bir seçime girse kazanması mümkün mü ya? Siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi..." dedi.

Ali Babacan’dan İstanbul ve Ankara üzerinden ’yerel seçim’ resti! CHP’ye gönderme: Seçim kazanmaları mümkün mü ya?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında masadaki ortaklarını topa tuttu. İstanbul ve Ankara üzerinden 'yerel seçim' restine girişen Babacan CHP'ye yönelik, "Yerel seçimler geliyor, hadi İstanbul ve Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız desinler..." ifadelerini kullandı.

'ÖZDAĞ İLE YAPILAN MUTABAKATA ÜZÜLDÜM'

Babacan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat. Sayın Kılıçdaroğlu 2. tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım" dedi.

Babacan seçimi neden kaybettiklerine ilişkin bir soruya, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." yanıtını verdi.

"GÜVENİ OLUŞTURAMADIK"

Babacan şunları söyledi:

"Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Babacan'dan İstanbul ve Ankara üzerinden 'yerel seçim' resti! CHP'ye gönderme: Seçim kazanmaları mümkün mü ya?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA