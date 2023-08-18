CHP’li Gürbüz Çapan: İyi ki kazanamamışız, Allah korusun

"BUNLAR BAKAN OLSA NE OLURDU?"

"İyi ki kazanamamışız. Bunlar Bakan olsa ne olurdu? Allah korusun" ifadelerini kullanan Çapan, değişim talepleriyle ilgili ise çok sert sözler söyledi.

"SENİN ANAN GÜZEL Mİ?"

Çapan "CHP dediğin şey Mustafa Kemal zamanında bile MYK demektir. Diyorlar ki ruhunu her şeyini teslim etmiş adamlar. Şimdi kime teslim olacaksınız. Değişim dediğin hikaye bir fikirdir. Sen kalk ben oturayım. Olur. Senin anan güzel mi? Herkes haddini bilmeli. Ağzından çıkanın hesabını yapmak zorundadır." dedi.