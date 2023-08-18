CHP’li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ’ın yanında aldı!

EREN ERDEM'DEN PEŞ PEŞE ZİYARETLER!

İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de ilk fırsatta soluğu terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ın yanında aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP ise bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Son olarak ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yanardağ'ı ziyaret etmişti.