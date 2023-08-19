Bakan Koca’dan Kepez Devlet Hastanesi’nde hizmet veren diyaliz ünitesi paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kepez Devlet Hastanesi'nde Nisan 2023'te açılan Diyaliz Ünitesi rutinde 36 hastanın tedavisini sürdürme kapasitesine sahip. Tedavi, ev konforuna sahip tek kişilik odalarda sunuluyor. Hastaların evden üniteye ve üniteden eve nakilleri, hastanenin servis araçları veya gerekli durumlarda hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, bir hasta yakını, diyaliz ünitesinde tek kişilik odalarda tedavi sunulduğunu belirterek, "Memnunuz, odalar temiz. Buradan alıyorlar ambulansla evimize götürüyorlar, evimizden getiriyorlar. Buraya yatırıyorlar, burada da ilgileniyorlar. Çok iyiyiz. Hocalarımız da, hemşirelerimiz de hepsi güler yüzlü, tatlı dilli." ifadelerini kullandı.

Videoda, tedavi gören hastalardan biri duygularını "Herkesten memnunum. Hiç rahatsız değilim. Burada rahatım. Doktorlara çok çok teşekkür ederim, bakıyorlar bana. Çok şükür. " sözleriyle dile getirdi.

Yatarak tedavi gören bir başka hasta evindeymiş gibi rahat hissettiğini vurgulayarak, "İyi davranıyorlar. Tek oda da olmak daha iyi, yani böyle rahat evden gelip alıyorlar. Doktorlarım çok iyi. Tahlillerime bakıyorlar, yönlendiriyorlar. Şu anda çok memnunuz." dedi.

Sorumlu hekim Uzman Dr. Hakan Ulu ise hemodiyaliz ünitesinin 18 Nisan 2023'te tescil alınıp, hasta bakım ve faaliyetlerine başladığını anımsatarak, "Kapasitemiz biri yedek olmak üzere 10 yataklıdır. Ünitemiz diğer hemodiyaliz merkezlerinde olduğu gibi; su arıtma odası, hemodiyaliz alanı, giyinme odası, tartı alanı gibi bölümlerden oluşmakta." bilgisini verdi.

Ulu, şöyle devam etti:

"Bizim bir farklı özelliğimiz, diyaliz ünitemizde 'Bak' sistemini uyguluyor olmamız. Bak sistemini açarsak; cam bölmelerle ayrılmış her hasta için ayrı odalar olarak nitelendirebiliriz. Her hastanın ayrı bölmelerde diyalize girmesinin hastalar açısından konforunu artırıcı etkisi bulunmaktadır. Hastalarımız diyalize alındıktan sonra bu sakin odanın verdiği rahatlıkla isterlerse uyuyarak isterlerse televizyonlarını rahat bir şekilde izleyerek hemodiyaliz tedavilerini tamamlamaktadırlar. Ayrıca dileyen hastamıza kütüphanemizden verdiğimiz kitapları okuyarak da diyaliz hizmetini almalarını sağlamaktayız. Bak sisteminde hastalarımızı yakın gözetim altında tutuyoruz."

Özellikle yatağa bağımlı hastalarda gerekli görülmesi durumunda tüm diyaliz seansı boyunca hastanın ana ekranlardan ve yine fiziki olarak yakından takip edildiğini belirten Ulu, "Aralıklı tansiyon ölçümleri, pulse oksimetre ile oksijenasyon ölçümünü sürekli olarak diyaliz seansı boyunca yaparak hastalarımızı yakın gözlem altında tutmaktayız." ifadelerini kullandı.