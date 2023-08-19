Seçim gecesi kahkaha atmış

Seçim hezimeti sonrası Meral Akşener'i istifaya davet ettikleri için ihracı istenen İyi Partili yöneticiler İsmet Koçak ve Ethem Baykal, SABAH TV'de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Parti içinde para verenlerin milletvekili listelerinde seçilecek yerlere konulduğunu söyleyen İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak, "Genel Başkan'a iddiaları sorduğumda 'Sadece para pul meselesi değil' dedi. Böyle diyerek para işi olduğunu da kabul ediyor" ifadelerini kullandı. İyi Parti eski Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ise, "Seçimi kaybettiğimizde Meral Akşener Genel Merkez'de kahkahalar atıyordu. Dava diye yola çıktık, benjamin (dolar) ile karşılaştık" diye konuştu. İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Eski Başkanı Ethem Baykal ve İyi Parti eski GİK Üyesi İsmet Koçak, partide para ile aday yapılanların olduğunu söyledi.Koçak, Akşener'in para konusunu kurultayda açabileceğini söyleyen bir GİK üyesine, "O konuyu açarsan senin içinden geçerim" dediğini söyledi. Elinde çok önemli belge ve bilgiler olduğunu ifade eden Baykal ise, "En zirvede olduğu zamanı bekliyorum. O zaman açıklayacağım. Savcılar beni çağırırsa Akşener ve etrafındaki zümre ile ilgili atom bombası etkisi yapacak bilgileri açıklarım. Kelepçe vurulacağı günleri de göreceğiz" ifadelerini kullandı.